Dopo 2 anni di stop forzato la Regione Umbria torna al Salone del libro di Torino - Tuttoggi

Dopo la pausa “forzata” degli ultimi due anni, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid – 19, la Regione Umbria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino che, giunto alla sua 34esima edizione, si svolgerà dal 19 al 23 maggio prossimi.

E sarà presente, come di consuetudine, riunendo in un unico stand il complesso dell’editoria umbra, così da consentire alla piccola imprenditoria del settore di affacciarsi ad una vetrina di così grande importanza, sia come momento di confronto che come occasione di crescita professionale.