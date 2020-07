Dopo 12 anni 'Cdcinema' non si farà, "C'è evento uguale al nostro nello stesso periodo" - Tuttoggi

Dopo 12 lunghi anni Cdcinema, uno degli eventi più attesi dell’estate tifernate, non si farà. Alla base di questa decisione non ci sarebbe il Covid, per il quale sarebbero state adottate tutte le misure di sicurezza, ma un problema di natura logistica.

“Evento uguale al nostro nello stesso periodo”

A spiegarlo è direttamente l’associazione senza scopo di lucro che organizza la storica manifestazione: “Ci fermiamo perché non avremmo potuto affrontare un evento uguale al nostro e nello stesso periodo in cui, da tanti anni, CdCinema organizza la sua rassegna”.

Sovrapposizione di date e film con cinema a Parco Vitelli

Il riferimento diretto è al cinema all’aperto che avrà luogo a Parco Vitelli, evento cardine di Estate in città 2020. L’associazione Cdcinema, già pronta ad uscire con il programma, lamenta infatti la sovrapposizione della maggior parte di film e date, presenti sia nel proprio cartellone che in quello dell’altra kermesse. “Non sappiamo nemmeno il perché” aggiungono sconsolati gli organizzatori.

Decisione drastica dopo 12 anni

Presidente e consiglio direttivo, visto il poco tempo e l’impossibilità di creare un nuovo calendario e richiedere cortometraggi diversi, hanno così deciso drasticamente di annullare l’edizione 2020. “Sarebbe bastato un leggero preavviso e, di conseguenza, un accordo preventivo su date e film” ci fa sapere un volontario di Cdcinema, amareggiato soprattutto di dover vedere deserta, per questa estate, la caratteristica location del Cortile di Santa Cecilia (desolatamente vuoto nella foto).