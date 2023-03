Donna trovata morta in casa, si indaga sulle cause

L'abitazione è stata posta sotto sequestro: a trovare la vittima, che viveva da sola, è stato l'ex compagno

Tragica scoperta a San Biagio della Valle, frazione di Marsciano, dove nella serata di martedì 22 marzo è stata trovata morta una signora di circa 60 anni, sola in casa. La donna era riversa a terra, in una pozza di sangue.

Sono in corso le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto: al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un malore. L’abitazione è stata posta sotto sequestro: a trovare la vittima, che viveva da sola, è stato l’ex compagno. Immediata la chiamata ai soccorsi, purtroppo inutili, e alle forze dell’ordine. Il magistrato ha autorizzato l’autopsia per chiarire le cause del decesso.