Donna si perde in auto a 5 km da casa, "salvata" dai carabinieri - Tuttoggi

La donna, a bordo della sua autovettura, non riusciva più a trovare la strada di casa, poiché, a causa di alcuni lavori sulla sede stradale lungo il percorso che l’avrebbe dovuta condurre presso la propria abitazione, aveva perso l’orientamento. Aveva infatti svoltato erroneamente nella direzione opposta, andando a finire su una stradina di campagna a circa 5 km di distanza da casa.

I carabinieri della pattuglia in turno del Nucleo Operativo e Radiomobile di Amelia, dopo aver perlustrato la zona e rintracciato la signora in difficoltà, l’hanno aiutata a fare manovra e indirizzata sulla giusta via di casa.

(ultima modifica alle 17.49)