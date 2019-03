Donna muore investita mentre porta a spasso il cane

share

Una donna è morta investita mentre attraversava la strada portando a spasso il cane. La tragedia è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato lungo la strada regionale 209 Valnerina, nel territorio comunale di Terni, all’altezza del bivio per Papigno. Secondo le prime informazioni, la donna poco dopo le 19.30 stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al suo cane quando è stata travolta da una Subaru che procedeva in direzione Collestatte. Il giovane alla guida non si sarebbe accorto della signora e l’impatto è stato violentissimo, non lasciandole scampo.

Inutili sono stati infatti i soccorsi, con il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Ferito anche il cane. Sul posto la polizia di Stato e la polizia municipale di Terni. La strada è rimasta chiusa a lungo.

