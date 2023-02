Donati 10 mila testi alla Biblioteca Comunale, arriva il Fondo Goffredo Fofi - Tuttoggi

L’assessore Uccellani “Un patrimonio già oggetto di forte interesse” | E’ ora accessibile la preziosa aula che conterrà parte della collezione di libri donati alla Sperelliana dal grande intellettuale

La Biblioteca Comunale di Gubbio si arricchisce di un nuovo tesoro. Dopo mesi di lavoro è ora accessibile a tutti l’aula che conterrà una parte della collezione di libri donati alla Sperelliana dall’eugubino Goffredo Fofi, classe 1937, uno dei più importanti e autorevoli intellettuali italiani.

Goffredo Fofi si è occupato di critica cinematografica e letteraria (tra le sue opere ci sono ‘Capire il cinema’; ‘Alberto Sordi. L’Italia in bianco e nero’; ‘Totò l’ultima maschera‘ ecc.), ha diretto e fondato riviste di interesse culturale e politico (tra cui ‘Quaderni piacentini‘; ‘Ombre rosse‘; ‘Linea d’ombra‘), scritto numerosi libri (tra i più recenti ‘Elogio della disobbedienza civile’; ‘Il racconto onesto. 60 scrittori, 60 risposte’; ‘Salvare gli innocenti. Una pedagogia per i tempi di crisi’) e ha partecipato a moltissime esperienze di intervento sociale ed educativo dalla metà degli anni ’50 a oggi. È vissuto a Palermo, Torino, Parigi, Napoli, Milano e Roma, ha conosciuto grandi scrittori e intellettuali, letterati e registi, italiani ed europei, e ha collezionato una grande quantità di libri e documenti che da poco ha lasciato in alcune biblioteche italiane.