Don Matteo, Gubbio pronta a celebrare ventennale fiction con alcuni personaggi storici - Tuttoggi

Un grande e importante evento cittadino per celebrare la serie tv Don Matteo – a oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata – avrà luogo a Gubbio non appena il Covid-19 lo permetterà.

L’odg di Goracci su ventennale Don Matteo

Lo ha deciso il Consiglio comunale della Città dei Ceri, votando all’unanimità l’ordine del giorno del consigliere Orfeo Goracci (Gubbio rinasce libera e Giovani territorio e ambiente), proposto un anno fa (7 gennaio 2020) in occasione del ventennale della fiction ma discusso solo giorni fa

Le origini di Don Matteo…

La primissima puntata della serie tv ‘Don Matteo’ prodotta da Lux Vide, con protagonista Terence Hill nei panni del parroco detective, è andata in onda il 7 gennaio 2000 su Rai 1. Da allora a Gubbio sono state girate ben 8 stagioni consecutive (sulle 12 complessive).

…e il successo di Gubbio

“Gubbio ha avuto un grande beneficio in termini di visibilità – ha detto Goracci, all’epoca sindaco della città – Milioni e milioni di telespettatori in Italia e nel mondo hanno potuto ammirare i nostri scorci medievali. Nonostante sia passato quasi un decennio dall’ultima serie girata qui, molti turisti cercano ancora oggi la chiesa di Don Matteo o scattano foto al bar in Piazza Grande con la bicicletta, il cappello e gli scacchi che hanno visto tante scene girate con Terence Hill e Nino Frassica (il maresciallo Cecchini)”.

“Daremo valore a luoghi e personaggi”

Per l’assessore Nello Fiorucci l’idea di una grande iniziativa celebrativa (solo l’andamento dell’epidemia potrà stabilire i tempi) è “una grande opportunità dal punto di vista turistico e di immagine della città. Dovremo organizzare l’evento, dandogli il giusto valore attraverso i luoghi di Don Matteo, e ragionare anche con varie iniziative e momenti di ritorno dei principali personaggi”. Tra questi vi saranno quasi sicuramente Terence Hill, già cittadino onorario, e Flavio Insinna, che proprio di recente ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore per Gubbio in un video sui social.