Don Matteo 14, in onda su Rai Uno dal 17 ottobre - Tuttoggi.info

Dopo vari slittamenti – l’ultimo per via dei campionati europei di calcio – finalmente c’è la data sicura di messa in onda di Don Matteo 14. La seguitissima e longeva serie tv targata Lux Vide e Rai Fiction sarà trasmessa in prima serata su Rai Uno dal 17 ottobre 2024. L’annuncio è arrivato dai social network della ficition, che dopo l’addio di Terence Hill vede come protagonista Raoul Bova (don Massimo alias Matteo Mezzanotte) affiancato dall’immancabile Nino Frassica (maresciallo Cecchini) e dai vari Pippo, Natalina e gli altri carabinieri della caserma di Spoleto.

Durante questa nuova stagione ci saranno varie novità, a partire da nuovi addii: quelli del capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), che nelle prime puntate di Don Matteo 14 si sposeranno per lasciare il posto a nuovi co-protagonisti. Vale a dire il pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) ed il nuovo capitano della Compagnia di Spoleto Diego Martini (Eugenio Mastrandrea).

Di seguito la sinossi di Don Matteo 14.

Dopo l’addio ad Anna e Marco, arrivano un nuovo Capitano e una nuova PM. Lui è Diego Martini, ex spia dei Servizi Segreti: uomo preciso che nasconde con la disciplina la sua fragilità emotiva; lei è Vittoria Guidi, elegante, ambiziosa, capace ed ex fidanzata del capitano. Diego, in realtà, si è fatto trasferire a Spoleto per riconquistare Vittoria, che lo ha lasciato dopo anni di fidanzamento, stanca del suo carattere patologicamente chiuso. Vittoria però sta per sposarsi con Egidio e, per riconquistarla, Diego dovrà imparare a condividere i propri sentimenti. Il primo a offrirsi di aiutarlo sarà Cecchini, che però fallirà miseramente. La vera guida di Diego sarà Giulia, la sorella – anzi, sorellastra – di Don Massimo, il quale, a causa di un passato difficile, ha chiuso i rapporti con lei. Quando però Giulia si trova nei guai con la giustizia, spronato da Natalina, Don Massimo la accoglie in canonica e impara a starle vicino, sia come prete che come fratello.