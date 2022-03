Don Giampiero Ceccarelli grave in ospedale, il vescovo: “Pregate per lui”

Sono ore di apprensione all'interno dell'Archidiocesi di Spoleto - Norcia per lo stato di salute di monsignor Giampiero Ceccarelli, ricoverato in ospedale

Sono ore di apprensione all’interno dell’Archidiocesi di Spoleto – Norcia per lo stato di salute di monsignor Giampiero Ceccarelli. Il sacerdote si trova infatti ricoverato all’ospedale di Spoleto in gravi condizioni.

A renderlo noto è la stessa Curia: “L’Arcivescovo invita i fedeli della Diocesi a pregare per la salute di Mons. Giampiero Ceccarelli, Cancelliere vescovile e parroco di Eggi e Bazzano in Spoleto, ricoverato in ospedale in condizioni preoccupanti”.

Tanti gli attestati di affetto in queste ore per don Giampiero, che è anche vicario episcopale per la ricostruzione post sisma e direttore dell’Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici, vista la sua grande conoscenza del settore.

Da quello che ha potuto accertare Tuttoggi.info, le condizioni di salute del sacerdote non sarebbero legate al Covid.