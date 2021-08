Agli arresti domiciliari ma in giro in bici: 30enne arrestato

Il ragazzo ha provato anche a tentare la fuga alla vista dei carabinieri

In bici in giro, nonostante fosse ai domiciliari. I militari della sezione Radiomobile di Foligno hanno proceduto all’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di evasione un cittadino straniero 30enne.

La fuga alla vista della polizia

Nella tarda serata del 12 agosto, durante il consueto servizio di controllo del territorio, il personale operante notava due soggetti in bicicletta, uno dei quali, alla vista della vettura con i colori d’istituto, si allontanava repentinamente. La pattuglia dei carabinieri, avendo riconosciuto il soggetto, il quale risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, iniziava a ricercarlo per le vie limitrofe, riuscendo in breve tempo a rintracciarlo ed a bloccarlo.

Domiciliari

Accompagnato in caserma e concluse le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, veniva tradotto presso il domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Il successivo 14 agosto, il Gip ha convalidato l’arresto.