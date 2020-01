Domenica e lunedì, ecco tutte le "apparizioni" della Befana a Perugia: il programma - Tuttoggi

Iniziate già sabato 4 gennaio, proseguono le iniziative a Perugia, rivolte ai bambini ed alle famiglie, per festeggiare l’Epifania.

Domenica 5 gennaio

Alle ore 15 al PalaBarton di Pian di Massiano il tradizionale appuntamento con la Befana sui pattini. Spettacolo a livello nazionale con la partecipazione dei campioni del mondo di pattinaggio artistico che incanterà grandi e bambini.

All’ingresso verranno consegnate le calze omaggio per i più piccoli pieni di dolci e caramelle preparate dalla Befana. A cura di Skating club Ponte S. Giovanni.

Lunedì 6 gennaio

Dalle ore 9 in centro storico la MotoBefana, 23° edizione. Iniziativa a scopo benefico con un percorso stradale di 40 km per moto stradali e moto d’epoca e un percorso fuoristrada di 30 km per moto enduro in regola con il C.D.S.

Il programma: ore 9 partenza in Piazza IV Novembre; ore 10 riordino al Centro Commerciale Quasar di Ellera di Corciano; ore 11 arrivo a Panicale in Piazza Umberto I; ore 12 incontro con il centro terapeutico produttivo Piscino

Info: Uisp Perugia, tel. 075 5730699 – Francesco tel. 333 7612859 – Gianni, tel. 338 5331232 – Stefano, tel. 348 34 08220

Da Via Settevalli presso la sede di Camep a Piazza IV Novembre la Befana del Vigile (1999-2020), 19° edizione. Evento benefico con auto e moto d’epoca a cura di Camep.

Il programma: ore 9 ritrovo e iscrizioni presso la sede del CAMEP in via Settevalli 133/O (Centro Direzionale Piazza Settevalli); ore 10.30 trasferimento in centro storico con prova cronometrata di abilità alla partenza; transito in Via dei Filosofi; ore 11.30 arrivo della carovana nel centro storico con sosta in Piazza IV Novembre, mostra statica dei mezzi e degustazione di vin brulè per i più grandi e dolcetti per i bambini; ore 12 saluto delle autorità, consegna dell’assegno di € 1.000,00 al Corpo di Polizia Municipale, presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori e premiazione dei partecipanti e commiato.

Alle ore 16.30 al Cassero di Porta Sant’Angelo, Corso Garibaldi, visita guidata e Laboratorio creativo per bambini e famiglie. Bambini da 8 a 13 anni.

Prenotazioni: Associazione ”Arte e Musica nelle terre del Perugino”, tel. 328 9638830 – 329 6396295 artemusicadelperugino@gmail.com

Alle ore 16.30 al Post, Piazza del Melo, 34, Museo in Festa. Laboratorio – Uno zucchero in forma!

La Befana è appena passata al Post con il suo carico di prelibatezze ed è alla ricerca di abili detective per misurare la quantità di zucchero nascosto nei dolci e trasformala in energia per muovere cuore e cervello. Prenotazione tel. 075 5736501

Alle ore 17 al Borgo di Collestrada la Befana sui tetti del Borgo. La Befana aspetta tutti i bambini davanti alla chiesa con una calza piena di doni.

La prenotazione delle calze può essere effettuata preventivamente presso la mostra dei presepi al Cantinone nel Borgo Collestrada.

Alle ore 17 Borgo d’Inverno. Borgo Sant’Antonio-PortaPesa, Oratorio di Sant’Antonio, Corso Bersaglieri. Gran tombola del Borgo

A cura dell’Associazione di promozione sociale Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa.

Insomma, per la gioia dei bambini saranno tante le “apparizioni” della Befana a Perugia.