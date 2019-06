Domenica 9 giugno torna “Amici a quattro zampe” a Collestrada

Torna in grande stile l’evento del centro commerciale Collestrada “Amici a quattro zampe” giunto alla VI edizione, ricca di contenuti utili ed interessanti.

Un’intera giornata, domenica 9 giugno per celebrare gli amici cani con tanto divertimento per bambini e famiglie, servizi ed iniziative in cui proprietari di cani, curiosi ed appassionati, potranno trovare tanti spunti per un corretto rapporto uomo-animale, per l’educazione e la salute del proprio amico a quattro zampe.

Cornice dell’evento sarà Scodinzolandia, l’innovativo spazio all’aperto che Collestrada ha dedicato a chi ama fare shopping in compagnia del proprio cane; un’area in cui Fido può correre e giocare liberamente, attrezzata con giochi, fontane e comode sedute per i conduttori.

Il programma dell’evento prevede una serie di appuntamenti sin dalla mattina.

A partitre dalle 10.00 gli esperti addestratori del centro cinofilo Martinelli proporranno lezioni gratuite utili per imparare a conoscere meglio il proprio cane e fornire i primi elementi di una corretta educazione.

Per l’intera giornata sarà a disposizione un veterinario per dare informazioni e suggerimenti in merito ai temi tra i più attuali della stagione: l’importanza della prevenzione delle malattie da vettore (leishmaniosi), i danni da colpo di calore, come intervenire e prevenirlo; sarà inoltre presente un presidio fisso dell’ambulanza per cani all’interno della quale verranno offerti check up, test per la leishmaniosi e collari Scalibor che verranno ditribuiti gratuitamente.

Ampio spazio anche al divertimento con la sfilata canina amatoriale, organizzata in collaborazione con Enpa, che premierà il cane più bello, il più simpatico, e il più somigliante al padrone. I primi classificati, oltre al torfeo si aggiudicheranno una Gift Card del valore di € 100 da spendere nei negozi del centro commerciale Collestrada. E per finire, tutti i cani presenti potranno godersi un momento di relax con le degustazioni di pasticcini per cani offerti dal centro commerciale. Non mancherà l’amatissima mascotte di Collestrada Colly, che sarà presente per giocare con i bambini e fare tante foto.

Tutte le informazioni su www.collestrada.it

