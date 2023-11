Dolci d'Italia, bilancio di un successo. E nel 2024 stand anche in borgo | Foto - Tuttoggi.info

Amoni: "Cercheremo di allargare ancora più la presenza del festival in Centro"

Chiusa con un grande successo di pubblico e con la soddisfazione dei suoi promotori e organizzatori l’edizione 2023 di Dolci d’Italia, che ha animato il centro storico di Spoleto dallo scorso fine settimana fino al primo novembre.

A certificarlo Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria, che dichiara: “Il bilancio è positivo sotto tutti gli aspetti: in questa ultima giornata il tempo è stato inclemente ma vedo le sale della Sweet Academy e dei laboratori per bambini piene; al Chiostro di San Nicolò c’è flusso e dunque siamo molto soddisfatti. Il tutto in vista del 2024, quando il festival si svolgerà in un’ottima coincidenza di date per il ponte del 1 novembre, venerdì. Cercheremo di allargare ancora più la presenza del festival in Centro, con nuovi stand verso Corso Garibaldi”.

Soddisfatto anche Tommaso Barbanera, presidente Confcommercio Spoleto: “Un bilancio certamente positivo. Domenica abbiamo visto un grandissimo afflusso di visitatori e questo sicuramente è un bene per la città e per le attività commerciali. Grazie ad Epta e arrivederci al prossimo anno con tante novità che stiamo già elaborando”.

Dopo il Pink Party, l’Attorta dei record, 60 metri di dolce tipico spoletino degustato gratuitamente in Corso Garibaldi, il Nutella party e un Halloween a tutta dolcezza, a Spoleto è arrivato mercoledì primo novembre il maestro italiano del cake design Renato Ardovino, noto volto della tv. Ha portato il suo cooking show sulla ‘drip cake‘, dolce alto e caratterizzato dalla scenografica colata di ganache sui bordi, con le gocce a renderla tanto golosa. Per lui tutto esaurito: tantissimi i partecipanti che hanno voluto seguirlo per scoprire i segreti della torta più in voga del momento.

Partecipazione nonostante il tempo inclemente anche per l’ultimo giorno di Piccoli pasticceri crescono, spazio tra gioco e didattica in cui i bambini da 6 a 12 anni sono stati i protagonisti, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso. Tutto pieno per i laboratori gratuiti dedicati ai giovanissimi pasticceri.

Qualche numero del Festival Dolci d’Italia 2023:

10 le aree interessate nel Centro storico di Spoleto

6 fra mercati e aree degustazione di dolci e salati

20 fra gli sweet lab e i cooking show della Sweet academy

7 gli appuntamenti dedicati ai bambini con piccoli pasticcieri crescono e un laboratorio per le scuole

10 gli eventi collaterali (fra cui party a tema, un concerto musicale, uno spettacolo teatrale, trampolieri e giochi in piazza per i bambini e trekking gratuiti)

34 attività commerciali aderenti alla Sweet card

Oltre 40 espositori