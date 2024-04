"Divina Foligno", cambiano le schede informative dei monumenti: pannello anche a Sant'Eraclio - Tuttoggi.info

Il castello di Sant’Eraclio potrà essere conosciuto nella sua storia in modo più compiuto: c’è ora un pannello informativo

Il castello di Sant’Eraclio potrà essere conosciuto nella sua storia in modo più compiuto. C’è ora un pannello informativo, al cancello di ingresso della Casa Castellana, che descrive dettagliatamente il luogo.

L’intervento fa parte del progetto ‘Divina Foligno’ – come spiegato dall’assessore Michela Giuliani – realizzato nell’ambito di agenda urbana 2016-2020 per la realizzazione di una rete degli attrattori culturali attraverso la promozione di diversi itinerari. In questo ambito, complessivamente in tutta la città, sono state sostituite targhe informative obsolete e collocate schede informative inserite nella app ‘Divina Foligno’. A Sant’Eraclio sono state posizionate due targhe in corrispondenza delle porte di accesso al cancello e, come detto, è stato collocato il pannello descrittivo del Castello.