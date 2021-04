Divieti Covid e microcriminalità, ancora controlli della polizia locale a Fontivegge

Trovate persone provenienti da altri comuni e daspo urbano a due giovani donne di nazionalità rumena per violazione delle norme di sicurezza

Misure anti Covid e microcriminalità. Ancora controlli della polizia locale nella zona di Fontivegge. Tre pattuglie, coordinate sul posto dall’ufficiale responsabile dell’Ufficio, hanno proceduto al controllo di tre persone, trovate in giro senza valido motivo, residenti in altri Comuni e gravate da precedenti di polizia legati all’uso e al consumo di stupefacenti.

Uno di questi, già sottoposto per tre anni al divieto di ritorno nel Comune di Perugia, è stato deferito all’autorità giudiziaria per non aver ottemperato all’obbligo e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti inerenti alla guida sotto l’effetto di droghe, con conseguente ritiro della patente di guida e affidamento del veicolo a carrozzeria autorizzata. Per lui e per la compagna incinta è scattata anche la segnalazione al Tribunale dei Minori per i profili di competenza.

Accompagnati presso gli uffici del Comando, sono stati sanzionati per violazione della vigente normativa anti-Covid.

In via Canali, inoltre, sono stati elevati verbali di allontanamento per 48 ore (daspo urbano) a carico di due giovani donne di nazionalità rumena “per condotte di pregiudizio alla sicurezza urbana in area sottoposta a prescrizioni”.

Un uomo, giunto nel capoluogo da altro Comune al fine di avvicinarle, è stato sanzionato secondo la normativa anti-Covid per aver effettuato uno spostamento ingiustificato.

Ulteriore sanzione anche per una persona che, nei pressi della stazione ferroviaria, e dinanzi agli agenti si è rifiutato di indossare la mascherina di protezione.