"Diventa Veloce", storie di vita, networking e solidarietà | Il libro di Davide Venturi - Tuttoggi

l libro nasce anche con una finalità sociale. Esso infatti andrà a supportare Business Voices, il progetto no-profit che supporta le comunità locali

Oltre 346 milioni di euro di business in un anno. E’ il valore economico generato nel solo 2020 dalla rete di BNI Italia attraverso lo scambio di oltre 345.000 referenze qualificate. Un dato che la dice lunga sull’importanza del networking in campo aziendale e professionale, specialmente in un’epoca iperconnessa come quella che viviamo.

Costruire reti referenziali in tempi rapidi, ottimizzando le proprie risorse e sviluppando un automatismo per lo sviluppo e la crescita esponenziale del proprio network, diventa dunque una necessità fondamentale per qualsiasi imprenditore o libero professionista che si affaccia sul mercato. A questo tema è dedicato il nuovo libro di Davide Venturi, “Diventa veloce”. Un manuale che, passo dopo passo, accompagnerà il lettore nell’apprendimento di un metodo per la costruzione e l’implementazione di reti professionali, capaci di migliorare la qualità del lavoro e di moltiplicare le occasioni di business. Un percorso in tre step messo a punto in anni e anni di esperienza sul campo da Davide Venturi che in questo volume, scritto a quattro mani con il giornalista Lorenzo Muccioli, si racconta, si mette a nudo, legando la propria vicenda biografica alla sua carriera imprenditoriale.

L’esperienza di Davide Venturi

Davide Venturi al TEDxCoriano

Non una semplice guida tecnica, ma un vero e proprio viaggio, un’esperienza emozionale, umana e lavorativa, fatta di cadute e risalite, di sconfitte e successi, che permetterà al pubblico di apprendere i meccanismi essenziali del networking professionale. Davide Venturi, originario della Valmarecchia (in provincia di Rimini), è attivo fin da giovane nel settore dell’edilizia, avendo ricoperto tutti i ruoli, dal manovale all’amministratore delegato. Crede fortemente e si impegna a promuovere la cultura delle relazioni, dello scambio e dell’economia collaborativa, del fare impresa in maniera sostenibile.

Per BNI (il più grande business network al mondo) coordina le attività di sviluppo di oltre 350 imprenditori in Romagna e nelle Marche come Area e Assistant Director, in Umbria come Executive Director. Insieme ai suoi partner, è stato tra gli organizzatori e i fautori di importanti eventi come le tre edizioni di Business Tasting e TEDxCoriano. Supporta le imprese attraverso attività di consulenza nel marketing relazionale e referenziale ed è l’ideatore di “Diventa veloce”.

Il libro e la solidarietà

Il libro, che sarà presentato ufficialmente a novembre in occasione della prima edizione del Tedx Spoleto 2021, nasce anche con una finalità sociale. Esso infatti andrà a supportare Business Voices, il progetto no-profit orientato alla restituzione di valore verso le comunità locali nelle quali operano i gruppi di lavoro BNI, con decine e decine di iniziative già realizzate a favore di scuole, centri educativi, comunità, amministrazioni comunali, associazioni benefiche e di volontariato. Parte delle vendite del libro serviranno a sostenere proprio i nuovi progetti messi in cantiere da Business Voices in tutta Italia.

Due i partner scelti per l’iniziativa. Il primo è Lorenzo Zangheri, artista, ingegnere e creativo di Spoleto che curerà il comparto visuale dell’opera. La seconda collaborazione coinvolgerà invece Lorenzo Fiori con Nuova Eliografica Editrice, casa editrice con sede a Spoleto.