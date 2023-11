Distretto Usl del Perugino, sei incontri gratuiti dedicati alle donne - Tuttoggi.info

Inizio martedì 7 novembre con “A ciascuna donna la sua Menopausa: il ruolo del ginecologo”. Partecipazione aperta a tutti previa iscrizione

Sei incontri d’informazione gratuiti promossi dal Servizio consultoriale spazio menopausa del Distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1. Gli appuntamenti si terranno sempre dalle ore 15,30 alle 17,30 presso la sala Riunioni, situata al secondo piano della palazzina uffici del Poliambulatorio Europa di Perugia.

Si comincerà martedì 7 novembre parlando con Maria Teresa Cicioni (ginecologa) di “A ciascuna donna la sua Menopausa: il ruolo del ginecologo”, per proseguire venerdì 10 novembre con Tiziana Ceccagnoli (psicologa/psicoterapeuta) e “Prenditi cura della tua mente: pensieri, emozioni, paure, desideri”. Martedì 14 novembre ci sarà il terzo appuntamento con Rita Maiettini (dietista), dal titolo “Prenditi cura del tuo corpo: l’importanza della nutrizione e delle abitudini di vita”; martedì 21 novembre il quarto con Barbara Sebastiani (docente di Scienze Motorie) su “Prenditi cura del tuo corpo: l’importanza del movimento”. Il penultimo incontro ci sarà martedì 28 novembre con Laura Brunelli (dermatologa) che parlerà di “Prenditi cura del tuo corpo: della salute della tua pelle e della tua bellezza”. La chiusura è in programma giovedì 30 novembre con Francesca Fiandra (ostetrica) con “Prenditi cura del tuo corpo: come prevenire e gestire i disturbi genito-urinari”.

La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione ai seguenti contatti: 0755412840 (martedì e mercoledì mattina e pomeriggio), 0755412886 (mercoledì e venerdì mattina); consultoriopg@uslumbria1.it.

