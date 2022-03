Discute con genitori e scappa di casa, 30enne ritrovata a notte fonda a 40 km di distanza - Tuttoggi

La ragazza è partita da Umbertide con l'auto, ritrovata dopo ore e ore dai carabinieri in un parcheggio di un supermercato a Sansepolcro (Ar)

Scappa dalla casa dove vive con i genitori, a Umbertide, e dopo ore di angoscia e preoccupazione viene ritrovata dai carabinieri, nel cuore della notte, oltre il confine toscano, a Sansepolcro.

La ragazza, 30enne, si sarebbe allontanata con la sua auto proprio a causa di una discussione avuta in famiglia. Col passare delle ore, svariate chiamate senza risposta e non vedendola tornare nemmeno per cena, i genitori hanno prima iniziato a cercarla (invano) nei luoghi da lei frequentati abitualmente e poi, quasi giunta mezzanotte, hanno deciso di chiamare i carabinieri denunciandone la scomparsa.

I militari di Umbertide hanno allertato e mobilitato i colleghi di tutti i Comuni altotiberini, dando il via ad una vasta ricerca in tutta la vallata e oltre. Dopo qualche ora la ragazza è stata ritrovata a oltre 40 km di distanza da casa, all’interno della propria auto in un parcheggio di un supermercato a Sansepolcro.

La 30enne, sola, infreddolita e provata (avrebbe rifiutato anche la prime cure del 118) è stata subito tranquillizzata dalle forze dell’ordine. I genitori hanno poi raggiunto la cittadina toscana per riabbracciare la figlia.