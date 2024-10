Disabilità, a Terni 300.000 euro in più per ulteriori 100 domande - Tuttoggi.info

Nuove risorse, a Terni, per rispondere alla graduatoria dei caregiver familiari: con delibera di Giunta n. 337 del 3/10/2024 è stata approvata la variazione di Peg 2024-2026, esercizio 2024, riguardante l’utilizzo del fondo Prina.

Coerentemente con le linee programmatiche del Piano regionale Integrato per la non autosufficienza, ulteriori 300.000,00 euro saranno utilizzati per ulteriori 100 domande, al fine di attivare progettualità specifiche a favore della disabilità, atte a sostenere la permanenza della persona non autosufficiente nella propria abitazione.

Ai richiedenti possono essere erogati 3.000,00 euro; l’80% della somma sarà assegnata al momento della stipula del patto di assistenza, la restante parte al termine, dopo un anno.