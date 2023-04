Disabili privi di sostegno familiare: il Comune di Terni emana due avvisi - Tuttoggi.info

Informazioni per la presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate da martedì 18 Aprile 2023, compilando e consegnando il modulo di richiesta con una delle seguenti modalità:

a mano: all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni – Palazzo Spada Piazza Ridolfi, 1

con raccomandata a/r al seguente indirizzo: comune di Terni, piazza Ridolfi, 1 – 05100 Terni;

con pec: comune.terni@postacert.umbria.it

Gli avvisi rimarranno aperti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Non è possibile presentare domanda per entrambi gli avvisi, pena la non ammissibilità. Non possono presentare domanda coloro che hanno già in corso di svolgimento un budget di progetto afferente alle risorse annualità 2016/2017 o annualità 2018.