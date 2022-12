Disabili e Ztl, "Inserire permessi nella piattaforma nazionale": atto di indirizzo di Forza Italia - Tuttoggi

“La sperimentazione relativa alla creazione della banca dati nazionale dei contrassegni relativi ai permessi invalidi è terminata”, fanno notare i consiglieri. “Ora è compito di ciascun Comune inserire nella piattaforma il proprio elenco contenente i nominativi degli aventi diritto, con i relativi permessi rilasciati. I titolari del contrassegno, grazie all’utilizzo di tale piattaforma, potranno spostarsi liberamente in città diverse da quella di residenza senza il timore di essere multati per essere entrati in una ZTL non avendo preventivamente comunicato l’ingresso al locale Comando di Polizia”.

“Una volta inserito il permesso nella piattaforma informatica, il titolare potrà procedere mediante applicazione IO, visualizzando i veicoli a lui associati, e, se necessario, modificando i dati inseriti”.