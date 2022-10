Disabile cade dalla sedia a rotelle in casa, aiutato dalla Polizia - Tuttoggi

Gli agenti, a quel punto, sono saliti prontamente nell’appartamento dove hanno raggiunto l’uomo che, dolorante, presentava un evidente ematoma alla testa.

Dopo averlo rassicurato e messo in sicurezza, gli operatori hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per le cure del caso.

Poco dopo, sul posto, è sopraggiunto anche il figlio dell’uomo che, dopo aver ringraziato i poliziotti per il tempestivo intervento, si è adoperato per prestare assistenza al padre in attesa dell’arrivo dei sanitari.