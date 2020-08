Dipendenti tutti negativi al Covid, ha già riaperto Faliero

Dipendenti di “Faliero” tutti negativi ai test Covid, il ristorante ha riaperto alle 17. Come aveva prospettato già giovedì sera visto l’andamento delle verifiche sui colleghi dell’addetta alla cucina che era stata trovata positiva, il sindaco Giacomo Chiodini ha revocato l’ordinanza con cui chiudeva cautelativamente il locale fino a domenica.

Faliero ha già riaperto in sicurezza

L’avvenuta riapertura è stata annunciata poco prima delle 17 sulla pagina Facebook del ristorante. “Dopo la notizia di ieri e la chiusura preventiva del nostro locale – si legge sulla pagina Facebook del ristorante – sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso dalle autorità locali e il nostro staff si è sottoposto al tampone per il coronavirus fortunatamente tutti con esito negativo. Dunque oggi alle 17 riapriamo in piena sicurezza, vi aspettiamo!“.

Riapertura davvero in sicurezza. Perché non soltanto il mancato contagio ha dimostrato il rispetto delle norme anti Covid da parte dei dipendenti. Ma i clienti hanno ora anche la sicurezza di mangiare in un luogo dove tutto il personale è stato sottoposto a tampone.

La comunicazione del sindaco Chiodini

Anche il sindaco Chiodini da Facebook ha comunicato la revoca dell’ordinanza a seguito dell’esito negativo dei tamponi effettuati sui dipendenti del ristorante. “I risultati dei controlli svolti da USL Umbria 1 – ha informato Chiodini – sono stati trasmessi al Comune che ha provveduto a revocare l’ordinanza di sospensione dell’attività. I contatti stretti di caso dovranno comunque rimanere in isolamento per almeno una settimana“.

“Buona torta al testo a tutti!” il messaggio di Chiodini. Che ha augurato anche una pronta guarigione all’addetta in cucina trovata positiva, che non è residente a Magione.

Resta un solo positivo al Covid a Magione, 26 in isolamento

I contagi nel comune di Magione sono dunque limitati alla persona positiva al Covid al rientro dalle fiere all’estero.

Le persone in isolamento nel territorio comunale sono 26.

(Foto dalla pagina Facebook del ristorante “Faliero”)