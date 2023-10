Dipendenti enti locali: Csa Ral Terni chiede incontro al Comune - Tuttoggi.info

"Al Comune di Terni i temi più impellenti riguardano il contratto integrativo decentrato, le progressioni di carriera interna, la riattivazione dei fondi previsti dall’art. Ex 208 CDS".

“Sono diversi i temi sul tavolo da affrontare con urgenza rispetto ai dipendenti degli enti locali: sollecitiamo il Comune di Terni per avere un incontro il prima possibile”.

A dichiararlo, in una nota, Sergio Silveri, segretario provinciale del Csa Ral Terni (Regioni Autonomie Locali) in merito alla situazione che riguarda i dipendenti degli enti locali del territorio ternano.

“Nei giorni scorsi – prosegue Silveri – abbiamo chiesto formalmente un incontro alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica del Comune di Terni, alla presenza dell’assessore al Personale di Palazzo Spada, per poter organizzare un tavolo di confronto su diversi punti urgenti. Diverse le partite aperte che interessano i dipendenti degli enti locali: non si può andare troppo in là con il tempo”.

“Al Comune di Terni i temi più impellenti riguardano il contratto integrativo decentrato, le progressioni di carriera interna, la riattivazione dei fondi previsti dall’art. Ex 208 CDS, l’approvazione del nuovo regolamento sugli incentivi previsto dal nuovo codice dei contratti, e in ultimo la discussione sul futuro piano assunzionale, compreso il protocollo per l’attivazione del servizio notturno della polizia locale, tema discusso nell’incontro con l’amministrazione comunale che si è tenuto ad agosto e su cui il Csa ha già presentato la sua proposta operativa, condivisa anche in Rsu. Si tratta di argomenti decisivi per una buona organizzazione del lavoro, la cui discussione non può più essere rinviata, anche in virtù dei confronti operativi tenuti nelle passate settimane con l’amministrazione comunale”.