Dipendenti comunali ingiustamente sanzionati, accolto ricorso - Tuttoggi

“Visto che l’Ente, più volte sollecitato anche dal sindacato, – spiega Russo – non risultava disponibile ad alcun approfondimento e verifica ulteriore, la scelta di rivolgersi al Tribunale. Ci sono voluti cinque anni ma, alla fine, è stata accertata l’effettiva illegittimità dei provvedimenti, vista l’infondatezza delle accuse mosse e, in uno dei due casi, anche la genericità della contestazione, come risulta da due sentenze del Tribunale di Spoleto emesse in data 23 Giugno 2022 che hanno ritenuto insussistenti i fatti contestati ai lavoratori dopo essere stati ascoltati dal Giudice, quali testimoni, dipendenti ed ex dipendenti del

Comune di Monteleone di Spoleto”.

“Ora – prosegue – ci si domanda come sia stato possibile che il Comune di Monteleone abbia posto a

fondamento dei procedimenti disciplinari circostanze generiche, di fatto inesistenti o travisate e, nonostante non potesse ovviamente fornire alcun elemento utile a provare le proprie accuse (come emerge ora anche dalle sentenze), non abbia neppure riconosciuto l’errore quando i lavoratori hanno presentato le proprie considerazioni, chiesto di revocare la sanzione e presentato poi un ricorso palesemente fondato. L’Ente ha invece scelto di resistere in giudizio, aggravando la situazione, con costi per il proprio legale a carico della collettività.

Ora che il Tribunale ha potuto chiarire come si sono in realtà svolti i fatti, ci aspettiamo scuse ufficiali da parte del Comune di Monteleone di Spoleto nei confronti dei due lavoratori ingiustamente sanzionati. Un passo di certo dovuto”.