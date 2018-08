Diocesi Spoleto Norcia, nasce la cooperativa Valle Mea

L’archidiocesi di Spoleto-Norcia ha recentemente promosso la nascita della Cooperativa sociale “Valle Mea”, presieduta da Lanfranco Amadio, al fine di creare un progetto innovativo ed ambizioso: la valorizzazione di alcune strutture di proprietà ecclesiastica, di grande bellezza e indiscusso valore storico-culturale, per renderle fruibili e pronte ad ogni tipo di ospitalità turistica, alla realizzazione di eventi pubblici e privati, ad accogliere mostre, convegni ed attività di interesse artistico e culturale. Grazie al sostegno di Caritas Italiana, con la quale si è attivato il progetto “Lo sguardo ampio verso il futuro” con l’obiettivo di fronteggiare la disoccupazione (già sono state assunte due persone), una parte del Convento di San Bernardino in Montefranco (TR) è stato adeguato a casa vacanze, luogo ideale per il relax della mente, del corpo e dello spirito.

L’inaugurazione avverrà lunedì 13 agosto 2018 alle ore 17.00 alla presenza del Card. Gualtiero Bassetti Arcivescovo Metropolita di Perugia – Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Porporato, naturalmente, sarà accolto dall’arcivescovo Renato Boccardo e dal presidente Amadio.

