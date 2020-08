Diocesi Spoleto Norcia, ecco le nomine di agosto | Cambio alla Caritas e negli uffici pastorali - Tuttoggi

Nella Diocesi Spoleto-Norcia, proseguono i cambi di ruolo e le nuove nomine predisposte da Mons. Boccardo. L’ultima volta è stato il 29 giugno 2020, solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo.

Il 15 agosto 2020, giorno della celebrazione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, l’Arcivescovo ha nominato:

Don Sem Fioretti Vicario Generale dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia e Moderator Curiæ (succede a Mons. Luigi Piccioli che ha svolto questo servizio per diciotti anni).

Vicario Generale dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia e Moderator Curiæ (succede a Mons. Luigi Piccioli che ha svolto questo servizio per diciotti anni). Don Davide Travagli Vicario Episcopale per il Clero.

Vicario Episcopale per il Clero. Don Vito Stramaccia Vicario Episcopale per una pastorale missionaria.

Vicario Episcopale per una pastorale missionaria. Don Edoardo Rossi Vicario Episcopale per la testimonianza e il servizio della carità.

Don Fioretti, don Travagli, don Stramaccia e don Rossi sono i nuovi membri del Consiglio Episcopale.

Don Giovanni Cocianga Delegato Arcivescovile per la vita consacrata.

Delegato Arcivescovile per la vita consacrata. Mons. Luigi Piccioli Delegato Arcivescovile per le Aggregazioni laicali.

Delegato Arcivescovile per le Aggregazioni laicali. Don Jozef Gercàk Direttore dell’Ufficio per la pastorale liturgica e

sacramentale.

Direttore dell’Ufficio per la pastorale liturgica e sacramentale. Dott.ssa Sabrina Guerrini Fornaci Direttore dell’Ufficio catechistico.

Direttore dell’Ufficio catechistico. Don Marco Rufini Direttore dell’Ufficio per la pastorale del lavoro.

Direttore dell’Ufficio per la pastorale del lavoro. Don Edoardo Rossi Direttore della Caritas diocesana e Direttore ad

interim dell’Ufficio per la pastorale della salute e della sofferenza.

Direttore della Caritas diocesana e Direttore ad interim dell’Ufficio per la pastorale della salute e della sofferenza. Don Pier Luigi Morlino Responsabile del Servizio diocesano di Pastorale giovanile e vocazionale e Cerimoniere Arcivescovile.

Responsabile del Servizio diocesano di Pastorale giovanile e vocazionale e Cerimoniere Arcivescovile. Mons. Dino Pallucchi Commissario della Confraternita del Suffragio di Trevi.

Commissario della Confraternita del Suffragio di Trevi. L’Arcivescovo ha inoltre costituito l’Équipe diocesana per la pastorale della famiglia, chiamandone a far parte i coniugi Francesco e Laura Carlini, Manuele e Valentina Mercuri, Alessandro e Alessandra Nannucci ed ha affidato a Don Sem Fioretti il compito di Sacerdote accompagnatore.

chiamandone a far parte i coniugi Francesco e Laura Carlini, Manuele e Valentina Mercuri, Alessandro e Alessandra Nannucci ed ha affidato a Don Sem Fioretti il compito di Sacerdote accompagnatore. Infine, l’Arcivescovo ha confermato Mons. Luigi Piccioli nel ministero

di Esorcista e Mons. Giampiero Ceccarelli come Vicario Episcopale per la ricostruzione post-sismica.



Le nomine avranno effetto dal 1° ottobre p.v.

Il Ringraziamento dell’Arcivescovo a mons. Luigi Piccioli: “Il mio pensiero fraterno e riconoscente – che si fa interprete del presbiterio diocesano e dei fedeli laici – va a Mons. Luigi Piccioli, per quasi venti anni Vicario Generale, prima dell’Arcivescovo Riccardo e poi mio: la sua sapienza umana e spirituale, il suo consiglio discreto e puntuale, la sua fedeltà e la sua prudenza sono state per me aiuto e sostegno prezioso in questo tempo. Egli continuerà il suo servizio pastorale nei diversi ambiti che gli sono ora affidati”.

Nella nota non si fa menzione del lavoro svolto da Giorgio Pallucco, già responsabile laico per alcuni anni della Caritas diocesana che torna ora ad essere guidata da un sacerdote, Don Edoardo Rossi.