Dimentica portafogli con 1300 euro in un negozio e dipendente lo ruba - Tuttoggi

Ha lasciato il portafogli con la pensione in un esercizio commerciale di Terni e un dipendente se n'è appropriato indebitamente.

Un pensionato ha lasciato il proprio portafogli sul bancone di una cassa di un’attività commerciale in via Flaminia-Ternana, a Terni; la distrazione dell’uomo non è passata inosservata: un dipendente del negozio, infatti, ha approfittato dell’occasione.

L’anziano, una volta a casa, essendosi reso conto si è recato nel negozio di via Flaminia-Ternana; qui, però, nessuna traccia del portafogli contenente i documenti e la pensione mensile di 1300 euro prelevata poco prima da uno sportello ATM.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Collescipoli

In seguito alla denuncia da parte del derubato, i Carabinieri di Collescipoli hanno immediatamente avviato le indagini. Così, grazie anche alle immagini dell’impianto di videosorveglianza interno all’esercizio commerciale, i Carabinieri hanno appurato che un dipendente dell’attività si era impadronito del portafogli.

Dipendente deferito in stato di libertà per il reato di “furto”

L’uomo, in un secondo momento, ha ammesso tutto, e ha riconsegnato la somma di 700 euro, in quanto aveva già speso la rimanente parte del bottino. Si è impegnato, tuttavia, a restituire il denaro mancante. I Carabinieri, da parte loro, hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per il reato di “furto” il dipendente, cittadino italiano classe 1986.