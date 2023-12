“Dimensionamento scolastico, il sindaco di San Gemini brinda col cerino in mano”

Il consigliere del Pd Paparelli replica alle parole di Clementella contro le riforme dei plessi di Montecastrilli, Avigliano, Acquasparta e San Gemini

Dimensionamento scolastico, il consigliere regionale del Pd, Fabio Paparelli, replica alle affermazioni del sindaco di San Gemini, Luciano Clementella: “Sentir parlare di cattiva politica in merito alla levata di scudi di cittadini, insegnanti e istituzioni contro il dimensionamento scolastico dei plessi Montecastrilli/Avigliano-Acquasparta/San Gemini è paradossale e offensivo”.

“Caro sindaco Clementella – scrive Paparelli – la cattiva politica è quella di chi accetta supinamente la decisione del proprio capo politico, a danno dei cittadini che amministra. La cattiva politica è quella di chi si dà dei criteri per il dimensionamento e poi non ne rispetta neanche uno. La cattiva politica è quella che non comprende cosa sia e cosa comporti l’accorpamento fatto per razionalizzare e risparmiare non sullo stipendio di un preside (che va pagato comunque) ma sulle risorse e sul personale, a discapito della qualità dei servizi”.

“La cattiva politica – conclude Paparelli – è quella che non si rende conto che mentre nel nord dell’Umbria brindavano allo scampato pericolo, a sud Lei brindava per aver ricevuto il ‘cerino’ in mano. La cattiva politica è questa, non quella di chi denuncia irregolarità, ingiustizie e rende consapevoli i cittadini. Del resto, se è convinto che l’accorpamento fa bene alla scuola, caro sindaco Clementella, perché è tornato sui suoi passi e non ha difeso le scelte impostegli dal suo capo di partito?”.