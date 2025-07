Digos di Perugia, il vice questore Romagnoli è il nuovo dirigente - Tuttoggi.info

Si è insediato questa mattina il nuovo Dirigente della Digos (Divisione investigazioni generali e operazioni speciali) della Questura di Perugia, il Vice Questore della Polizia di Stato Giuseppe Romagnoli che sostituisce il dottor Giovanni Di Biase, trasferito alla Questura di Milano.

Originario delle Marche, il dottor Romagnoli si è laureato in giurisprudenza all’Università di Macerata. Entrato in Polizia nel 2010, dopo il corso biennale alla Scuola Superiore di Polizia, viene assegnato, quale dirigente, presso il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia, per poi essere trasferito alla Questura di Forlì Cesena nel 2012, presso il locale Commissariato di pubblica sicurezza. Ad aprile del 2019 viene trasferito alla Questura di Massa Carrara ed assegnato alla Digos con l’incarico di Dirigente.

Nel 2022 assume la dirigenza della Didos della Questura di Trento, mentre da oggi, appunto, è il nuovo dirigente di quella di Perugia.

Il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio, al suo arrivo nella sede di via Emanuele Petri, ha rivolto al dr. Romagnoli le sue congratulazioni per il nuovo incarico e i migliori auguri di buon lavoro.