Digitalizzazione del Comune, per Assisi 300.000 euro - Tuttoggi

L’amministrazione con queste risorse avrà la possibilità di armonizzare e accelerare il processo di digitalizzazione del Comune, in piena coerenza e linea con le direttive nazionali. L’amministrazione si è mossa da tempo per la strada della trasformazione digitale, ha già infatti completato il percorso dell’archivio cartaceo dei settori tecnici che fanno capo allo Sportello unico per l’edilizia. La gestione delle pratiche è diventata dematerializzata con un risparmio notevole in termini di materiale e personale e soprattutto è diventato più veloce il tempo di risposta ai cittadini. Ora c’è la disponibilità immediata della documentazione richiesta, su piattaforma cloud, nell’arco delle 48 ore successive alla richiesta se urgente, altrimenti al massimo 72 ore.