DigiPASS, più ore a disposizione per i ragazzi | Apre l'Area Bimbi - Tuttoggi

Da lunedì cambiano gli orari dello DigiPASS di Norcia. “Opportunità in più per i nostri giovani ad usufruire di questo spazio”.

Entreranno in vigore da lunedì 5 dicembre i nuovi orari del DigiPASS, in Via Solferino a Norcia.

“Con la nuova rimodulazione oraria mettiamo a disposizione tutti i giorni in particolare dei nostri giovani questo spazio, che potranno utilizzare per sviluppare tutta la loro creatività, attraverso le moderne tecnologie informatiche presenti, utilizzando le aree di co-working appositamente attrezzate” dichiara l’ Assessore alle Politiche Sociali e Culturali Giuseppina Perla.