Differenziata a Spoleto al 58,8%, Movimento 5 stelle: “Si cambi passo”

Differenziata, M5s: "Sicuramente ci vorrà del tempo per dei risultati tangibili, ma chiediamo fin da subito un cambio di passo repentino"

“L’ambito territoriale 3 dell’Umbria, puntuale come un orologio svizzero, rinnova la sua inadeguatezza in materia di raccolta differenziata. E non è da meno Spoleto che conferma questa ormai prassi arrivando al 58,8% di differenziazione dei rifiuti nel 2021″. E’ quanto evidenzia Spoleto 5 stelle, che auspica un cambio di passo al più presto.

“Il Movimento 5 Stelle – ricorda – ha da sempre criticato questi risultati, resi noti da Arpa Umbria, ed oggi come neo forza di governo della città deve continuare a porre l’attenzione su questa deficitaria mancanza. La lettera aperta scritta a maggio dall’Assessore Protasi apriva proprio su questo tema, ed è fondamentale che VUS dia tutti gli strumenti possibili ed applichi le dovute modifiche affinché si arrivi a percentuali degne.