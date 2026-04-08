Diamante nero, a Scheggino la XIX edizione: attesa per la frittata da Guinness - Tuttoggi.info

Countdown a Scheggino per la 19esima edizione di “Diamante Nero”, la kermesse dedicata al tartufo nero e alla tradizione enogastronomica di questa parte del Cuore verde d’Italia, la Valnerina.

Un parterre d’eccezione si susseguirà durante la manifestazione; tanti infatti i nomi di spicco del panorama giornalistico e dell’intrattenimento che interverranno nella tre giorni dedicata al tartufo come Peppone Calabrese, direttore artistico della manifestazione e conduttore televisivo di Linea Verde; Angelo Mellone, giornalista, scrittore e direttore Intrattenimento Day Time di RAI; le madrine, Bianca Luna Santoro, giornalista, reporter e conduttrice televisiva RAI, e Eleonora Pieroni, attrice e modella.

L’evento celebra un prodotto di eccellenza del territorio: il Tartufo nero pregiato, con la famosa frittata da Guinness preparata con 2026 uova e 80 kg di tartufo, oltre ad un programma ricco di enogastronomia, degustazioni gratuite, show cooking, cultura, musica, arte ed iniziative sociali.

Tre giorni di eventi, esperienze sensoriali e laboratori, in un viaggio che esalta gusto, cultura, territorio e anche sport al femminile e partecipazione.

Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale alla presenza di Fabio Dottori sindaco di Scheggino, Bianca Maria Tagliaferri Vice Presidente Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Thomas De Luca assessore all’ambiente della Regione, Pietro Bellini presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, Antonella Brancadoro direttrice dell’associazione nazionale Città del Tartufo e Stefania Mercantini assessore del comune di Scheggino.

“Diamante Nero non è solo una festa – ha detto il sindaco di Scheggino Fabio Dottori – ma il racconto e la valorizzano delle radici e della bellezza dei piccoli borghi. Il nome della manifestazione in sé equipara il diamante al tartufo dove il territorio è il certificato di autenticità della gemma che offre. Nella tre giorni di eventi non sarà solo il tartufo ad essere protagonista. In vetrina, tra gli stand, i visitatori potranno trovare tutti i prodotti tipici della Valnerina dal prosciutto di Norcia IGP, passando per le lenticchie e il farro di Monteleone di Spoleto fino alla trota del Nera”.

“Un manifestazione identitaria per la regione Umbria – ha dichiarato l’assessore Thomas De Luca – che rispecchia la narrazione dello spopolamento delle aree interne, ma che in realtà rappresenta un territorio che resiste e che ha una identità e una cultura ben radicata. Il tartufo non è solo un prodotto pregiato ma un indotto economico importante e rappresentativo di tutta la Valnerina. Questa edizione è una vera e propria sfida enogastronomia resa possibile da risorse europee che hanno fatto al differenza”.

“Valorizzare le eccellenze del territorio – ha sottolineato Pietro Bellini presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini – e promuovere il prodotto tipico, è uno degli obiettivi del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06. Questo bando mette a disposizione di tutti comuni della Valnerina le risorse necessarie a promuovere la propria proposta turistica e la cultura del prodotto, così da poter far rete e permettere una programmazione annuale di tutti gli eventi a favore del turismo lento caratteristico di questa area. Sabato 11 aprile il GAL promuove l’evoluzione del modello turistico in Valnerina attraverso il seminario Valnerina: la metamorfosi del viaggio“.

IL PROGRAMMA

Il Programma prevede per Venerdì 10 Aprile: alle ore 15,30 inaugurazione della XIX Edizione di “Diamante Nero” in Piazza Carlo Urbani con la Banda Musicale Città di Spoleto, a seguire apertura degli stand enogastronomici, inaugurazione mostra pittorica e Centro Protezione Civile al Parco Valcasana. Alle 17,30 Spazio Arte Valcasana con l’inaugurazione della mostra “Montagne e fiume Nera” e alle 18,30 nel teatro comunale, Reading musicale con Angelo Mellone.

La giornata di Sabato 11 Aprile è legata ad una serie di esperienze legate alla cultura e allo sport al femminile, alla condivisione e alla valorizzazione del territorio, e un appuntamento con lo Chef stellato. Si parte alle 9,00 con l’apertura degli stand poi Triangolare calcetto a cinque femminile e Pink Basket, Foraging e Natura. Alle 10.00 ricerca guidata del tartufo che permetterà di scoprire i segreti del bosco, e alle 10 e 30 al Teatro Comunale il Seminario di approfondimento “Valnerina: la metamorfosi del viaggio” l’evoluzione del modello turistico in Valnerina, promosso dal GAL Valle Umbra e Sibillini; mentre alle 11 sulla Riva del Fiume, Letture ad alta voce “Terre di Acqua e Pietra“. Alle 12,30 il Museo Carlo Urbani ospiterà lo Show Cooking dello Chef Stellato Marco Bottega (Michelin e Stella Verde). Alle 15 Riapertura antico Mulino ad acqua di Pontuglia e al teatro il laboratorio di fumetto e AI, mentre in piazza Urbani, i laboratori di Cioccolatini e Gelato al Tartufo. Nel pomeriggio (ore 18) Musica Popolare con i ritmi travolgenti dei Terraròss, un viaggio musicale che restituisce voce alla cultura popolare. Alle 21 nel Teatro Comunale Spettacolo teatrale “Rattenfanger, l’Accalappiatopi” di Bruno Tognolini, regia di Franco Brambilla.

Domenica 12 Aprile sarà dedicata ai Record, guinness e tradizione. Alle 9 apertura degli stand poi laboratori dei “Piccoli Cavatori crescono” che potranno sperimentate l’arte della ricerca del tartufo e alle 11 al Teatro Comunale la presentazione libro “I Cammini della Rinascita” di Guido Castelli. Alle 12 Piazza Carlo Urbani la premiazione “Arte e Sport in Valnerina” e alle 15,30, l’appuntamento clou con l’attesissima Ftittata al tartufo da record, accompagnata dall’energia della Bandakadabra. A condurre l’evento Peppone Calabrese affiancato da due madrine d’eccezione Bianca Luna Santoro ed Eleonora Pieroni. La kermesse Diamante Nero 2026 si chiuderà alle 18,30 al Teatro Comunale con “Joy, Love and Dreams” di Micol Live.