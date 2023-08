"Deve trasferire il suo denaro in un altro conto", 40enne truffato da finto bancario - Tuttoggi.info

Prima l'sms sul cellulare poi la telefonata, giovane convinto a "mettere in sicurezza" 3.400 euro su un altro conto: era una truffa. Denunciato un campano

“Deve trasferire il suo denaro in un altro conto corrente perché è a rischio”: è stata questa la motivazione che ha portato un 40enne ad essere truffato da un finto bancario. Con il giovane che si è visto sottrarre oltre 3.400 euro da un truffatore seriale, poi denunciato.

La vittima è un 40enne di Orvieto, che dopo aver capito di essere stato truffato si è rivolto al locale commissariato di polizia facendo scattare le indagini.

Il finto tentativo di intrusione nel conto corrente

La vicenda è iniziata alcuni mesi fa, quando sul cellulare dell’uomo è giunto un messaggio che sembrava provenire dalla propria banca, che lo informava che si era verificato un accesso anomalo sul suo account legato al conto corrente. Il giorno successivo aveva ricevuto una telefonata con la quale il chiamante, dopo essersi presentato come un dipendente della banca, gli aveva spiegato che il suo conto aveva subito dei tentativi di accesso tramite una utenza telefonica, sconosciuta all’istituto bancario e che quindi, per ragioni di sicurezza, bisognava trasferire presso un altro conto corrente il denaro depositato sul suo conto. A questo punto l’uomo si è recato presso uno sportello ATM, ha prelevato 3.400 euro (il massimo consentito dal sistema), e li ha versati sul conto indicatogli dal sedicente bancario.

La scoperta della truffa

Successivamente, ha ricevuto una nuova telefonata, sempre da parte della stessa persona, che gli ha chiesto di recarsi presso uno sportello bancario per inviare tutto il denaro rimanente sul conto, indicandogli le coordinate bancarie. Prima di fare un ulteriore versamento, però, il 40enne ha contattato telefonicamente il servizio antifrode della propria banca, che gli ha chiarito la reale situazione, ha bloccato la carta e lo ha invitato a sporgere querela per truffa. Il giovane si è recato immediatamente presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, ha spiegato agli agenti quanto accaduto ed ha denunciato la truffa subita.

Denunciato un campano residente in Lombardia

Sono subito scattate le indagini, nel corso delle quali gli investigatori dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto hanno svolto degli accertamenti che li hanno portati anche fuori regione, in quanto è apparso chiaro fin da subito che la regia della truffa si trovasse lontano da Orvieto. Sono state coinvolte anche altre articolazioni della Polizia di Stato e gli investigatori orvietani sono riusciti a raccogliere una serie di elementi che hanno portato all’identificazione ed alla denuncia del presunto autore della truffa: un campano residente in Lombardia, con precedenti specifici per la stessa tipologia di reato, che è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che coordina le indagini.

L’appello della polizia per prevenire le truffe

Al fine di impedire il verificarsi di simili episodi ed aiutare i cittadini nella prevenzione di questi reati la Polizia di Stato ricorda quanto sia importante proteggere i propri dati personali e non fornirli mai se non si è certi al 100% dell’interlocutore: data di nascita, coordinate bancarie, codice fiscale sono dati estremamente utili per i truffatori.

Sono frequenti, infatti, i casi di truffe effettuate con la tecnica dello “spoofing” con la quale ignoti hacker utilizzano utenze telefoniche e messaggi che sembrano provenire dagli istituti di credito, come avvenuto proprio nel caso in questione.

(foto di repertorio)