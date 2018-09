Deva Night: Rituale diVino e party a Fontepino il 30 Settembre

share

0 shares Share

Tweet

Pin

È il periodo della vendemmia e l’uva, si sa, ha molte proprietà positive per l’uomo. Per questo Cristina Bea, specializzata nella cura estetica della pelle, ha pensato ad un rituale di bellezza e benessere legato al nettare degli Dei. Nasce così il Rituale diVino, esclusiva del centro estetico Deva Nails&Beauty di Spoleto, per rigenerare corpo e mente.

120 minuti di puro relax, un percorso rigenerante, intenso, idratante e nutriente studiato espressamente per questo periodo dell’anno dopo aver selezionato alcune cantine di zona e aver scelto quella che ha molto da offrire in termini di proprietà delle uve. Il Rituale diVino si compone di un dolce peeling agli acidi fruttati di vinaccioli e cristalli di sale, un massaggio rilassante alle vinacce con pietre calde a lume di candela, una pulizia del viso e trattamento idratante antiage e polvere d’uva.

Acquistando il Rituale entro il 30 Settembre si avrà in omaggio una bottiglia di vino e l’ingresso gratuito alla Deva Night, l’evento studiato in collaborazione con lo Chef Michele Pidone, che si terrà proprio domenica 30 a Fontepino e durante il quale sarà possibile gustare delle squisite pietanze a tema.

Il Rituale diVino è già acquistabile e la disponibilità è limitata.

Per info e prenotazioni 0743234174

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa