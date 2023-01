Detenuto aggredisce personale della penitenziari a Capanne, Cgil: risposte al sovraffollamento

La Fp Cgil di Perugia: nel primo mese dell'anno decine di episodi

Ancora un’aggressione nel carcere di Capanne, da parte di un detenuto ai danni del personale della polizia penitenziaria.

“Una situazione che rischia ogni giorno di farsi più delicata non solo in Umbria, ma su tutto il territorio nazionale – scrivono in una nota Paola Scaramazza e Moreno Loretoni, della Fp Cgil di Perugia – decine di aggressione in questi primi 30 giorni del 2023 in tante città italiane. Fatti gravissimi ai danni di servitori dello stato, che operano con responsabilità e professionalità, in situazioni molto difficili”.