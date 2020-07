Deruta, borgo delle arti: via al cartellone estivo - Tuttoggi

Al via la prima edizione di “Deruta, borgo delle arti”, la manifestazione che animerà le serate estive fino al 12 settembre. Iniziata giovedì, la rassegna è promossa dal Comune di Deruta, con il patrocinio della Regione Umbria e in collaborazione con le associazioni del territorio.

Un calendario ricco di eventi, due dei quali, quello di giovedì sera e del 26 luglio, sono organizzati nell’ambito di Musica dal mondo, con l’associazione Agimus Perugia e l’assessorato alla Cultura del Comune di Perugia.

Per “Deruta, borgo delle arti” valore anche sociale

Già la prima serata di “Deruta, borgo delle arti” ha riscosso ampio successo, in termini di partecipazione: “Questa prima edizione – afferma il sindaco, Michele Toniaccini – ha un grandissimo valore non solo culturale, ma anche sociale. Sono stati mesi difficili, di chiusura anche sul piano delle relazioni umane. Ora si torna ad animare, sempre nel rispetto delle regole, le piazze e le vie delle nostre città, in un progetto estivo che coinvolge tutto il territorio derutese: dal suo cuore, il centro storico, passando per Ripabianca, San Nicolò di Celle, Castellone, Sant’Angelo di Celle e Casalina”. Il sindaco evidenzia anche “la capacità di dialogo e collaborazione fra Amministrazioni diverse, in questo caso, il Comune di Perugia, a testimonianza di quella integrazione fra territori tanto auspicata e che sta cominciando a trovare attuazione”.

18 appuntamenti, il 21 agosto si ringrazia il personale dell’emergenza Covid-19

Musica, arte, teatro, mostre e una finestra sulla lettura, per 18 appuntamenti che mettono in luce piazze, vicoli e chiostri del territorio, con una serata clou, quella del 21 agosto, al centro storico di Deruta che avrà per protagonista una rappresentanza del personale medico, di infermieri, della protezione civile, del mondo dell’associazionismo e del volontariato, di cittadini che si sono adoperati durante l’emergenza sanitaria.

Una serata di ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale: “Sono stati mesi complessi, difficili, ma che hanno messo in evidenza – afferma il sindaco – due elementi: il primo, riguarda la grande professionalità e dedizione dei nostri medici, infermieri e, in generale del personale sanitario; il secondo, la rete di solidarietà, altruismo e generosità che è scattata nei confronti dell’altro, a testimonianza di quanto questa comunità sia unita e solidale”.

Il programma di “Deruta, borgo delle arti”

Dopo i primi due appuntamenti, giovedì e venerdì, questo il calendario di “Deruta, borgo delle arti”.

Sabato 18 Luglio 2020 ore 21.30 – Ripabianca Concerto della Banda Musicale “Città di Deruta”.

Giovedì 23 Luglio 2020 ore 21.30 – S. Nicolò di Celle “Parole e musica”. Un viaggio nel cantautorato italiano a cura dell’Associazione Culturale “Anima Lieve” con la partecipazione straordinaria degli 88 folli.

Venerdì 24 Luglio 2020 ore 21.30 – Borgo Garibaldi Pyramid in concerto.

Domenica 26 Luglio 2020 ore 18.30 – Chiostro del Museo Regionale della Ceramica MUSICA DAL MONDO 2020 – Festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili. Accademia Amsterdam – anniversario 10 anni di corsi a Perugia. Concerto degli allievi

Giovedì 30 Luglio ore 21.30 – Sant’Angelo di Celle Concerto della Banda Musicale “Città di Deruta”

Lunedì 10 Agosto 2020 ore 21.30 – Centro storico di Deruta Calici di Stelle con la collaborazione de “La Strada dei Vini del Cantico” “A Night at the Opera” – Queen Tribute Band in concerto

Venerdì 14 Agosto 2020 ore 22.00 – Piazza dei Consoli 88 Folli in concerto

Venerdì 21 Agosto 2020 – Centro storico di Deruta “Go to Deruta” e Ars Nova in concerto

Domenica 23 Agosto 2020 – Centro storico di Deruta e frazioni Estemporanea di fotografia “Deruta, borgo delle arti”

Mercoledì 26 Agosto 2020 ore 21.30 – Casalina Concerto della Banda Musicale “Città di Deruta”

Da Giovedì 27 a Domenica 30 agosto 2020 – Deruta Deruta Book Fest a cura del “Signor Libro”

Domenica 30 agosto 2020 ore 18.45 – Piazza dei Consoli Concerto dell’Orchestra Giovanile Regionale

Giovedì 3 Settembre 2020 ore 21.30 – Castelleone Concerto della Banda Musicale “Città di Deruta”

Giovedì 10 Settembre ore 21.30 – Piazza dei Consoli Concerto della Banda Musicale “Città di Deruta”

Venerdì 11 Settembre 2020 ore 21.30 – Piazza dei Consoli Concerto Romantico e Moderno: Soprano Mariangela Campoccia ” and friends “

Sabato 12 Settembre 2020 ore 21.30– Piazza dei Consoli La “Piccola compagnia dei grandi” presenta lo spettacolo teatrale “Altro che viruse…tu qui è ‘n pandemonio”