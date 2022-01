Deruta: a scuola dal 10 gennaio, domenica screening gratuito

Due postazioni drive through attivate nella zona industriale di Deruta e al parcheggio della discoteca Matrioska a Sant'Angelo di Celle

Il Comune di Deruta ha deciso: si torna a scuola il 10 gennaio. La conferma arriva dal sindaco Toniaccini, dopo un confronto con Asl, protezione civile, polizia municipale e dirigenza scolastica sulla situazione epidemiologica.

Il Comune raccomanda lo screening di tutta la popolazione in età scolastica. Per questo, domenica 9 gennaio sarà possibile effettuare test antigenici gratuiti nelle due postazioni drive through attivate nella zona industriale di Deruta e al parcheggio della discoteca Matrioska a Sant’Angelo di Celle, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione. E gratuito per tutta la popolazione studentesca di ogni ordine e grado. Gli studenti devono portare la tessera sanitaria.