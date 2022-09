Derby Ternana – Perugia e Umbria jazz, ordinanze anti vetro e sul traffico

Con un’altra ordinanza, invece, è stato disposto il divieto di asporto bevande in vetro a nelle aree del centro urbano in occasione del Festival Umbria Jazz Weekend, evento in svolgimento dal 15 al 18 settembre 2022. Tutti i particolari nelle due ordinanze pubblicate all’albo pretorio a questo link: https://www.comune.terni.it/albo-pretorio/cat-pubblicazioni/1700

Sempre in occasione del derby Ternana – Perugia, dopo una riunione in Questura, è stata firmata anche l’ordinanza che disciplinerà il traffico per la giornata di domenica 18 settembre. Ne dà notizia l’assessorato alla Polizia Locale. In particolare dalle 7 alle 20 è stato disposto il divieto di sosta per tutti i veicoli in alcune vie nelle aree limitrofe allo stadio comunale Libero Liberati. Dalle 14 alle 20 ci sarà poi il divieto di circolazione sempre nelle zone vicine all’impianto sportivo, nelle vie indicate nel testo dell’ordinanza. Infine, per alleviare i disagi alla circolazione veicolare, dalle 14 alle 20 saranno aperti i varchi elettronici per consentire a tutti i veicoli di attraversare il centro cittadino. Qui il testo completo dell’ordinanza