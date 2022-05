Denuncia furto dell'auto ma la cercava al posto sbagliato

L'intervento degli agenti della polizia di Foligno

Singolare l’episodio di fronte al quale si sono trovati gli agenti della polizia di Foligno nei giorni scorsi. Si tratta infatti di un uomo che ha chiamato gli agenti, temendo il furto dell’auto, posteggiata al parcheggio dell’ospedale, quando invece aveva dimenticato il luogo dove l’aveva lasciata.

L’uomo in preda ad uno stato d’ansia

L’uomo era in preda al timore e all’agitazione. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno tranquillizzato l’uomo invitandolo a non disperarsi perché erano numerose le persone che chiamavano per denunciare il furto della propria auto scoprendo in realtà di averla parcheggiata in un altro posto. Gli agenti, quindi, hanno acquisito tutti gli elementi descrittivi della vettura e si sono messi subito alla ricerca dell’auto.