Denuncia al pronto soccorso: “Sono stata violentata dal mio ex”

A denunciare quanto sarebbe accaduto in un centro del Perugino, una 37enne di origine straniera, che ha poi confermato alle forze dell'ordine il racconta fatto ai sanitari

Una donna, di origine straniera, si è presentata al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia denunciando di essere stata vittima di violenza sessuale. La 37enne, in lacrime, ha raccontato di essere stata violentata dall’ex compagno, che aveva accettato di incontrare, sempre secondo il racconto fatto, nella sua abitazione, per un chiarimetno. Fatto avvenuto in un centro del comprensorio perugino.

La notizia è stata riportata dai quotidiani di sabato mattina. Sulla base delle dichiarazioni fornite dalla donna, sono scattate le procedure del Codice Rosa anti violenza, con l’avvio delle indagini per trovare riscontro alla denuncia fatta. La donna ha infatti confermato alle forze dell’ordine il racconto fatto al personale sanitario che l’ha presa in cura. Acquisita la cartella clinica, della donna.