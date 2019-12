Denso fumo dalla GoSource, paura a Narni | Sindaco "Incendio risolto" - Tuttoggi

Paura sabato pomeriggio a Narni per un denso fumo nero che fuoriusciva dalla ciminiera dello stabilimento GoSource (ex Electrocarbonium). Tante le segnalazioni dei cittadini ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine ed al sindaco Francesco De Rebotti.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, oltre a polizia e carabinieri.

Secondo quanto spiegato poi dal sindaco De Rebotti su Facebook, pure lui recatosi sul posto, “si è trattato di un incendio nel tratto tra il filtro e la ciminiera. E’ stato spento prima dell’arrivo dei vigili del fuoco dal sistema antincendio e dagli operai con le pompe e in contemporanea sono stati fermati gli impianti”.

Grande la preoccupazione, comunque, tra la popolazione, per il fumo avvistato ed anche per le possibili ripercussioni ambientali. Numerosi cittadini hanno pubblicato sui social network foto e video dell’accaduto, in attesa di informazioni ufficiali che sono arrivate prontamente appunto dal primo cittadino.

(foto da Facebook)