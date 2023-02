Dell’Orco operato, “tifa” per se stesso e per il Grifo

Il difensore dopo la ricostruzione del legamento: "Mi spiace non poter dare il mio contributo, ma conosco la forza di questo gruppo"

Cristin Dell’Orco mostra la sua foto dal letto di ospedale, subito dopo l’intervento del prof. Cerulli e del dott. Cirimbilli, che gli hanno ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, dopo l’infortunio di venerdì a Pisa.

Il difensore ha parole di incitamento per se stesso, sicuro nel pieno recupero, e per il Grifo, impegnato nella lotta per non retrocedere.