Degrado a San Giovanni di Baiano, nuova denuncia di un residente - Tuttoggi

“Invio solo alcune foto che documentano in minima parte quanto sto dicendo- aggiunge il nostro residente-; si tratta del passaggio pedonale “dei Molini” realizzato qualche anno fa dall’architetto Giorgio Flamini. Questa strada porta alla chiesa di San Giovanni. Le immagini sono eloquenti e parlano da sole.”

Non c’è dubbio che le recenti condizioni metereologiche, il caldo eccessivo soprattutto, hanno fatto aumentare a dismisura la parte erbacea della zona che ora sembra davvero un campo incolto e abbandonato. Significativa soprattutto la foto del campo giochi per i bambini, immaginiamo zona non più utilizzabile al momento.

“Situazioni di degrado e incuria- prosegue e conclude la denuncia del nostro lettore– sono presenti in molte altre zone della frazione, come ad esempio nella piazza, nei viottoli che si snodano tra i palazzi, negli spazi che dovrebbero accogliere i bambini. Non voglio polemizzare con la nostra amministrazione comunale anche se ci sarebbe molto da dire. Spero che vogliate aiutarci, per quanto vi sia possibile“