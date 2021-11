Decorazione del teatro romano, conferenza al museo archeologico

Venerdì 26 novembre, alle ore 17,30, primo di una serie di appuntamenti sulla lunga storia del Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto e delle sue collezioni

Venerdì 26 novembre, alle ore 17,30, primo di una serie di appuntamenti, ideati dalla direttrice Silvia Casciarri, sulla lunga storia del Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto e delle sue collezioni.

Nella ex chiesa di Sant’Agata, Giulia Rocco parlerà della decorazione del Teatro romano. Recenti studi su reperti in esposizione e nei depositi hanno permesso una conoscenza più approfondita di come poteva presentarsi l’importante edificio.