Debutto col botto per la SpoletoNorcia Trail - Tuttoggi.info

“La SpoletoNorcia è cresciuta ed è arrivata alla decima edizione anche perché ha saputo ogni anno rinnovarsi con proposte e iniziative originali, senza mai perdere di vista l’inclusività. Confidiamo che in pochi anni la SN Trail possa avere un successo analogo alla SpoletoNorcia in MTB perché propone un mix inimitabile di sport, turismo, ambiente e territorio”: commenta così Luca Ministrini, Presidente del Comitato Organizzatore della manifestazione, il successo della prima edizione della SN TRAIL, manifestazione podistica di corsa in montagna che si svolgerà sabato 2 settembre 2023 nell’ambito della X edizione de La SpoletoNorcia in MTB, anche quest’anno sostenuta dall’oleificio Pietro Coricelli.

Con oltre 250 iscrizioni, infatti, sono state già superate le attese degli organizzatori – S.S.D La SpoletoNorcia e A.S.D. 2S Atletica Spoleto, con il patrocinio del Comune di Spoleto e la collaborazione del Centro Nazionale Sportivo Libertas – mentre mancano ancora più di due settimane all’evento che si articola in due percorsi competitivi: SN HARD TRAIL di 28 km e circa 1.100 m di dislivello e SN SOFT TRAIL di 15 km e circa 400 m di dislivello, entrambi validi come prova della Top Rubbers Challenge – Etruscan Cup 2023.

Ma sabato 2 settembre avranno anche spazio due percorsi non competitivi (a passo libero, corsa/camminata/nordic walking): i più allenati si potranno cimentare, senza l’assillo del cronometro, sui 15 km della Soft Trail mentre i semplici “camminatori” potranno percorrere i 6 km di un percorso stracittadino messo a punto in collaborazione con Spoleto Cammina, che toccherà alcuni dei punti più suggestivi della città di Spoleto, come il Duomo, la Rocca Albornoziana, il Teatro romano, ecc

Al rientro in Piazza Garibaldi, ci sarà la possibilità di degustare lo “street food contadino” di Campagna Amica-Coldiretti Umbria, da quest’anno partner de La SpoletoNorcia in MTB, un insieme di eccellenze agricole in grado di ristorare atleti e appassionati nel segno del gusto, della qualità e della sana e corretta alimentazione.

È previsto un contributo che verrà in buona parte devoluto a Il Sorriso di Teo, storico charity partner de La SpoletoNorcia in MTB; presso lo stand dell’associazione sarà possibile iscriversi fino a pochi minuti prima della partenza prevista, come per tutti gli altri percorsi, agonistici e non, sempre da Piazza Garibaldi.

Tutte le informazioni su www.laspoletonorciatrail.it www.laspoletonorciainmtb.it