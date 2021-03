Dantedì, incontro con il critico Ferroni. Evento nelle Giornate Dantesche

Programma nelle Giornate Dantesche 2021 presentate e in collaborazione con il Sacro convento

In occasione del “Dantedì”, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il 25 marzo si terrà l’incontro online con Giulio Ferroni – già docente di letteratura italiana all’università ‘La Sapienza’ di Roma, critico letterario e storico della letteratura – con la presentazione del suo libro “L’Italia di Dante”, edito da “La nave di Teseo”.

Giornate dantesche 2021

L’iniziativa fa parte delle Giornate dantesche 2021: è un’anteprima della manifestazione, in programma da domenica 11 aprile. Interverranno l’assessore alla cultura, Decio Barili, Cristiana Brunelli, responsabile scientifico e curatore delle Giornate dantesche 2021, Alessandro Masi, segretario generale della “Società Dante Alighieri”, e lo stesso Ferroni. L’evento è promosso dal Comune di Foligno, in collaborazione con la Festa di scienza e filosofia – sarà presente per un saluto anche Pierluigi Mingarelli – e con la “Società Dante Alighieri”.

L’evento sarà trasmesso alle 18, in diretta streaming (https://foligno.civicam.it/), sul sito istituzionale del Comune di Foligno.