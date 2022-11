"Dante nelle terre del Ducato", all'Archivio di Stato la presentazione del volume - Tuttoggi

Il volume rappresenta la sublimazione di una ricerca che ha fatto emergere importanti documenti dall’archivio notarile di Spoleto e Norcia

Sabato 19 novembre alle ore 16.30, l’Archivio di Stato di Spoleto ospiterà la presentazione del catalogo “Dante nelle terre del Ducato”. Il volume rappresenta la sublimazione di un capillare lavoro ricerca che ha fatto emergere importanti documenti dall’archivio notarile di Spoleto e dagli archivi di Cerreto e Norcia.

Il catalogo è anche una sorta di compendio di una densa serie di iniziative, organizzate nel 2021 dal Comune di Spoleto su proposta ed in collaborazione con l’Archivio di Stato di Perugia, per commemorare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Si è trattato di un denso programma di attività, costruito negli anni, fatto di conferenze, concerti, attività con le scuole e cicli di lecturae dantis. Al centro delle recenti iniziative di “Dante nelle Terre del Ducato” l’allestimento di due mostre, una all’archivio di Stato e una a Palazzo Mauri, per raccontare i legami tra Dante e l’antico Ducato di Spoleto.