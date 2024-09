Dante Alighieri, stanziati ufficialmente altri 4,5 milioni per la ricostruzione | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Stanziati ufficialmente 4,5 milioni di euro aggiuntivi per la demolizione e ricostruzione della scuola media Dante Alighieri di Spoleto. Come annunciato nei giorni scorsi, è stato aumentato il contributo pubblico previsto per i lavori sulla scuola di via Bonilli inagibile dopo il terremoto del 2016. E senza intaccare i fondi per la scuola elementare di Villa Redenta come aveva invece proposto la Giunta Sisti.

Il via libera all’aumento dei fondi per la Dante Alighieri è stato deliberato oggi (10 settembre) dalla Cabina di Coordinamento Sisma, presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. L’ordinanza apposita aumenta appunto, di 4,5 milioni di euro, i fondi per la scuola secondaria di primo grado del centro storico di Spoleto, aggiornandolo così a 10,3 milioni di euro. Si potrà quindi finalmente procedere alla demolizione e ricostruzione della media in loco.

Una notizia importante per la comunità di Spoleto, come spiega il Commissario Castelli: “In questo modo non solo garantiamo la ricostruzione della Dante Alighieri ma scongiuriamo il taglio ai fondi per la scuola Villa Redenta, particolarmente cara alla comunità come mi ha più volte rappresentato la Presidente Donatella Tesei, che ringrazio insieme al direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Stefano Nodessi Proietti per il grande lavoro che stanno portando avanti”.

“L’aumento dei fondi per la scuola secondaria Dante Alighieri di Spoleto – ha affermato la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei – giunge al termine di un percorso su cui abbiamo lavorato con i nostri uffici regionali e con il Commissario Castelli, che come sempre ringrazio per la disponibilità alla collaborazione e per la sensibilità che ha sempre dimostrato verso le tematiche che nel tempo gli abbiamo sottoposto. Questo incremento, che ho fortemente voluto, permette di intervenire sull’istituto Alighieri senza interferire sui fondi destinati a Villa Redenta, rispondendo così al meglio alle esigenze del territorio spoletino”.

Intanto gli studenti della scuola media inizieranno domani (mercoledì 11 settembre) il nuovo anno scolastico nella sede provvisoria dei moduli allestiti a Santo Chiodo. Una soluzione dotata anche di palestra che ha portato a liberare le aule finora ospitanti alla media Pianciani, ora occupate dagli studenti della Sordini che lo scorso anno sono stati divisi tra la scuola media Manzoni e la scuola elementare di Villa Redenta.